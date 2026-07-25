Belinda denuncia amenazas tras polémica con Danna y Kenia Os

La controversia surgió después de que algunos usuarios interpretaran sus declaraciones como una indirecta hacia Kenia Os, lo que provocó una ola de reacciones

Belinda aseguró que recibió amenazas de muerte y cientos de mensajes de odio luego de la polémica generada por sus comentarios sobre una próxima colaboración con Danna.

Mediante un audio compartido en Instagram, la cantante explicó que eliminó una publicación porque el nivel de ataques comenzó a afectar su tranquilidad. Afirmó que la decisión fue por su salud mental y no porque tuviera algún conflicto con otras artistas.

La intérprete también pidió a sus seguidores evitar responder con agresiones en redes sociales y consideró que las rivalidades entre fandoms no deberían llegar a ese extremo.

Además, aclaró que cuando habló de su colaboración con Danna se refería a que ambas iniciaron sus carreras desde niñas y, pese a compartir una historia similar, nunca habían grabado una canción juntas. Reiteró que sus palabras no pretendían descalificar a ninguna colega.

La controversia surgió después de que algunos usuarios interpretaran sus declaraciones como una indirecta hacia Kenia Os, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.