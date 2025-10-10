Belinda demanda a Lupillo por revelar detalles de su relación

La cantante acusa a Rivera de vulnerar su vida privada al revelar detalles de su relación; se le impusieron medidas de protección y debe retirar contenido

Todas las acciones tienen una reacción y Lupillo Rivera ya sabe cuáles son las consecuencias legales al revelar datos sobre la relación que tuvo con Belinda.

Recientemente se dio a conocer que la cantante interpuso una denuncia en contra de Rivera por los delitos de violencia digital y mediática.

De acuerdo con un comunicado compartido por el despacho Maceo, Torres & Asociados, esta denuncia fue interpuesta el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que la joven considerara que se vulneró su vida privada y su dignidad.

Del mismo modo, la Fiscalía decidió otorgarle a Belinda medidas de protección, entre las cuales se le prohíbe al "El Toro del Corrido" acercarse o intentar comunicarse con Belinda, realizar cualquier conducta ofensiva y se le pide eliminar de las redes sociales todos los contenidos en los que hable de la española.

Esta denuncia se produce días después de que el hermano de Jenni Rivera lanzara su libro autobiográfico, "Tragos amargos", en donde narró detalles probados de la relación que comenzó en 2019, cuando ambos participaban en un reality show de música.

El bufet de abogados que representa a "Beli" subrayó que el “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, recordando que dichos actos constituyen una violencia de género y una violación a los derechos humanos.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no se ha pronunciado respecto al tema, pero, durante una entrevista en el programa de "Ventaneando", aseguró no tenerle miedo a una posible demanda.

"Yo no le pido permiso a nadie", dijo.