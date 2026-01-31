Belinda ¡Del rubio al castaño! Estrena cambio de look

La cantante Belinda comparte un video a través de sus redes sociales en donde mostraba un nuevo look. Agradeciendo a los Tik Tok Awards, Belinda mostró su cabello de color café obscuro, diciéndole así adiós al rubio.
Proyecto en España
Hace unos meses, Belinda anunció que se iría a vivir por una temporada a España para realizar una serie llamada “Carlota” para Sony Pictures.
Dejando atrás el clásico rubio que la caracteriza, la también actriz podría dar una pista de que este cambio es debido a su nuevo personaje.
Interpretará a Carlota de Habsburgo
Belinda interpretará a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México. Las grabaciones inician este enero de 2026 en España y contarán con 10 episodios, aún no se sabe si tendrán segunda temporada.
Entre los actores se encuentran Jaime Lorente y Mabel Cadena. Supuestamente, Belinda estuvo dispuesta a interpretar este personaje y por 2 años estuvo en negociaciones.