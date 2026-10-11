Becky G y Tokischa se unen a la película House of Guerrero

Becky G y Tokischa protagonizarán *House of Guerrero*, película que marcará el debut de Gina Rodríguez como directora de largometrajes

Becky G y Tokischa formarán parte del elenco de House of Guerrero, una película inspirada en la historia del boxeo latino y su legado cultural, que marcará el debut de Gina Rodríguez como directora de largometrajes.

La producción, a cargo de Wayfarer Studios, 1Community e I Can And I Will Productions, se encuentra actualmente en rodaje en Los Ángeles y el Valle Imperial de California, en Estados Unidos.

¿Qué personajes interpretarán Becky G y Tokischa?

La cantante mexicoestadounidense Becky G interpretará a Maya Alvarado, el interés amoroso de Alex Guerrero, personaje principal encarnado por Carlos Sanson Jr.

Por su parte, la artista dominicana Tokischa dará vida a Xochitl Romero, la mejor amiga de Maya, quien se caracteriza por ser protectora con ella. Este proyecto representará el debut de Tokischa como actriz de cine, mientras que Becky G ya cuenta con experiencia en la pantalla grande.

Entre las películas en las que ha participado Becky G destacan Power Rangers (2017) y Blue Beetle (2023), producciones que forman parte de su trayectoria como actriz.

Gina Rodríguez debuta como directora de cine

La actriz y directora Gina Rodríguez expresó su entusiasmo por trabajar con ambas artistas y destacó la autenticidad que transmiten tanto en su música como en su vida personal.

En un comunicado, Rodríguez señaló que admiraba desde hace tiempo a Becky G y Tokischa, y que desde el primer momento en que las vio juntas supo que eran las indicadas para interpretar a Maya y Xochitl.

La cineasta también destacó la energía que ambas han aportado al rodaje y aseguró sentirse orgullosa de contar con ellas en el proyecto, que representa una nueva etapa en su carrera profesional.

¿Quiénes forman parte del elenco de House of Guerrero?

La película estará encabezada por Carlos Sanson Jr., quien interpretará a Alex Guerrero. Gina Rodríguez también participará frente a las cámaras como Paloma Guerrero, la hermana mayor del protagonista.

El reparto incluye además a George López, en el papel de Alejandro Guerrero, padre de Alex, y Rosario Dawson, quien interpretará a Elsa Guerrero, su madre.

Con una historia centrada en el boxeo latino y su influencia cultural, House of Guerrero reunirá a figuras de la música y la actuación en una producción que también marcará un nuevo capítulo en la trayectoria de Gina Rodríguez como directora.