Becky G y Karol G dejan atrás los rumores de rivalidad

Becky G aseguró que no existe rivalidad con Karol G y destacó la amistad que ambas han construido pese a las comparaciones

La cantante Becky G dejó claro que no existe competencia entre ella y Karol G, pese a los intentos de la industria y del público por compararlas o enfrentarlas.

Durante una entrevista, la cantante mexicoestadounidense habló sobre su relación con la colombiana y destacó el vínculo que han construido a lo largo de los años.

Becky G actualmente acompaña a Karol G como una de las artistas invitadas en su gira Viajando por el Mundo Tropitour, situación que, según explicó, es resultado de la amistad que ambas mantienen fuera de los escenarios.

La intérprete de Shower explicó que su relación con Karol G se ha fortalecido gracias a experiencias que han compartido, tanto profesionales como personales.

“Tenemos una hermosa amistad”, afirmó Becky G, quien también señaló que ambas han tenido que enfrentar una industria que frecuentemente busca establecer rivalidades entre mujeres artistas.

La cantante consideró que el hecho de que actualmente puedan compartir una gira representa precisamente lo contrario a esa dinámica de competencia.

Becky G rechaza cualquier competencia con Karol

Durante la conversación, le preguntaron directamente si existía algún tipo de rivalidad entre las dos cantantes.

Becky G respondió tajantemente que “en absoluto” y explicó que su principal competencia es consigo misma.

La artista agregó que considera que Karol G comparte esa misma filosofía y que ambas buscan convertirse en la mejor versión de sí mismas.

Becky también destacó que ha sido gratificante observar cómo Karol ha abierto espacios para otras mujeres dentro de la música latina.

La cantante reflexionó además sobre la manera en que históricamente se ha intentado enfrentar a las mujeres dentro de la industria del entretenimiento.

Según Becky G, esa idea de que solo existe espacio para una mujer en determinados escenarios es una regla que fue creada sin tomar en cuenta a las propias artistas.

Por ello, consideró que una nueva generación de intérpretes está demostrando que pueden crear sus propios espacios y apoyarse mutuamente, en lugar de competir por un único lugar.

Becky G y Karol G tienen una historia musical

La amistad entre ambas también se ha reflejado en diferentes colaboraciones. Su primer trabajo conjunto llegó en 2018, cuando participaron en el remix de Mi Mala, canción de Mau y Ricky.

Cuatro años después volvieron a unir sus voces en MAMIII, una colaboración que se convirtió en uno de los mayores éxitos de sus respectivas carreras.

El tema alcanzó el primer lugar de la lista Hot Latin Songs y representó el primer número uno de Becky G en dicha clasificación y el cuarto para Karol G.

Becky G forma parte del grupo de artistas que han participado como teloneras de la gira de Karol G, junto con Elena Rose y Greeicy.

El recorrido comenzó el 24 de julio y Becky realizó su primera presentación el 29 de julio en el Rogers Stadium de Toronto.

La cantante ha continuado acompañando a Karol G en diferentes ciudades, entre ellas Los Ángeles, San Francisco y Seattle.

La última presentación de Becky G como artista invitada del tour está programada para el 18 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cerrando así una nueva etapa de colaboración entre dos de las figuras femeninas más destacadas de la música latina.