Becky G se suma a Karol G para sus conciertos en Monterrey

La presencia de Becky G convierte las noches de Karol G en Monterrey en una oportunidad para escuchar a ambas artistas juntas

Los seguidores de Karol G tendrán una razón más para emocionarse con su llegada a Monterrey. Becky G será la encargada de acompañarla como invitada especial durante los conciertos que ofrecerá en la ciudad este fin de semana.

La noticia suma un reencuentro musical que seguramente emocionará a sus fans, pues ambas artistas tienen una colaboración que se ha convertido en una de las favoritas de su público: “MAMIII”, canción que lanzaron en 2022.

Becky G estará presente en las tres fechas que Karol G tiene programadas para el 6, 7 y 8 de noviembre en Monterrey, donde la colombiana llegará con su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

Esta colaboración sobre el escenario no será algo nuevo para las cantantes. Durante la etapa de la gira por Estados Unidos, también compartieron algunas presentaciones, por lo que ahora será el turno del público mexicano de disfrutar este encuentro.

La presencia de Becky G convierte las noches de Karol G en Monterrey en una oportunidad para escuchar a ambas artistas juntas y revivir uno de los temas que marcó su colaboración musical.