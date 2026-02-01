Becky G protesta contra el ICE en gala previa a los Grammy

El gesto se produjo en medio de un clima social marcado por protestas, críticas a las autoridades federales y un debate creciente sobre operativos migratorios

En el arranque del fin de semana de los premios Grammy 2026, la cantante mexicano-estadounidense Becky G acaparó la atención durante la gala MusiCares Person of the Year, celebrada el viernes 30 de enero en Los Ángeles, no solo por su presencia artística, sino por un gesto político que rápidamente se viralizó.

Durante su paso por la alfombra roja, la intérprete mostró una manicura personalizada que formaba el mensaje “Fuck ICE”, en alusión directa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA. El momento fue captado por cámaras y difundido ampliamente en redes sociales y medios especializados.

Un gesto político en un evento clave del Grammy 2026

La aparición de Becky G ocurrió en un contexto de alta visibilidad mediática, ya que la gala MusiCares forma parte de los eventos previos a la ceremonia principal de los Grammy.

De acuerdo con reportes difundidos en redes y plataformas de entretenimiento, la cantante no emitió declaraciones públicas durante el evento, pero el mensaje en sus uñas fue interpretado como una postura explícita frente a las políticas migratorias y al actuar del ICE.

Becky G, Billie Eilish y más artistas condenan acciones de ICE

La manifestación simbólica de la artista se da semanas después de hechos ocurridos en Minneapolis, donde la muerte de Renee Good y Alex Pretti durante operativos migratorios generó indignación y reavivó cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de agencias federales.

Tras esos acontecimientos, diversas figuras públicas del entretenimiento comenzaron a expresar posturas críticas. Artistas como Billie Eilish, Finneas O’Connell y Olivia Rodrigo se pronunciaron sobre el impacto de estas políticas en comunidades migrantes.

También, entre los hechos recientes se encuentran donaciones realizadas por Kim Kardashian al Centro Nacional de Leyes de Inmigración, así como incidentes registrados durante protestas, donde la reportera de CNN Veronica Miracle fue alcanzada por gas lacrimógeno mientras realizaba una cobertura en vivo.

Becky G y su vínculo con el activismo migrante

La postura de Becky G en torno al tema migratorio no es nueva. Criada en California dentro de una familia de raíces mexicanas, la cantante ha señalado en distintas ocasiones que su historia personal está ligada a la experiencia migrante en EUA.

Tras alcanzar reconocimiento internacional en 2014 con el tema “Shower”, la artista comenzó a utilizar su proyección pública para abordar temas sociales. En 2015 lanzó “We Are Mexico”, una canción que respondió a discursos antiinmigrantes durante el proceso electoral estadounidense de ese periodo.

En años recientes, Becky G ha señalado que el crecimiento global de la música latina y su incursión constante en el español fortalecieron su vínculo con sus raíces culturales y su interés en visibilizar causas sociales.

Su aparición en la gala MusiCares, en la antesala de los Grammy 2026, se suma a una serie de gestos con los que la cantante ha utilizado espacios de alto impacto mediático para expresar posturas relacionadas con el debate migratorio en EUA.