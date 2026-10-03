Becky G llegará a la Semana Billboard de la Música Latina 2026

La autora de temas como 'Shower' o 'Sin Pijama' se suma a una larga lista de artistas de primera línea que acudirán a la Semana Billboard de la Música Latina

La cantante Becky G se unirá a la Semana Billboard de la Música Latina que tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en Miami Beach (Estados Unidos), donde encabezará una sesión de preguntas y respuestas que permitirá de cerca su trayectoria, informó este viernes la organización.

"Desde que irrumpió en la escena musical a mediados de la década de 2010, Becky G se ha consolidado como una de las voces más representativas del pop latino, conquistando a una audiencia global a través de distintos idiomas, géneros y culturas", destacó en un comunicado la organización.

La autora de temas como 'Shower' o 'Sin Pijama' se suma así a una larga lista de artistas de primera línea que acudirán a la Semana Billboard de la Música Latina, entre ellos Pitbull, Lola Índigo o Kany García.

La Semana Billboard de la Música Latina está considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum de Miami Beach.