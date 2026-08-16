Becky G lanza 'Baraja Bendita', un álbum con raíces latinas

Becky G compara la vida con una partida de cartas, donde cada elección puede influir en el rumbo del destino, según explicó su disquera.

La cantante estadounidense Becky G lanza 'Baraja Bendita', su nuevo álbum de estudio, un proyecto con el que la artista profundiza en sus raíces mexicanas y explora distintos sonidos de la música latina.

El proyecto, en el que Becky G actúa como productora e intérprete, incluye diecisiete nuevos temas en inglés y español, entre ellos ‘Patrona’ y ‘EPA', que vieron la luz hace unas semanas como carta de presentación del nuevo álbum.

La artista estadounidense combina en este nuevo proyecto sonidos como el R&B en 'Chula', la bachata de 'Te va a doler', el merengue en 'Mal tiempo' y hasta influencias reggae en 'Bandera blanca'.

Becky G juega con el concepto de destino y concibe la vida como una partida de cartas, en la que cada elección puede marcar la suerte del destino, señala la artista en una nota de su discográfica.

""¡¡¡Baraja Bendita, desde mi corazoncito para el mundo!!! Más que orgulloso de cada historia, melodía, acorde y armonía cantada/hecha con amigos a quienes amo muchísimo, amigos que vieron cada lado de mí y lo abrazaron", señaló la actriz en una publicación en su perfil de Instagram.

"Estas canciones son mis cartas y el tracklist es mi mejor jugada -añadió-. Ahora el deck es de ustedes"

'Baraja Bendita', que también incluye sonidos de reggaetón y apuntes electrónicos, llega tras sus anteriores trabajos: 'Mala Santa' (2019), 'Esquemas' (2022), 'Esquinas' (2023) y 'Encuentros' (2024).