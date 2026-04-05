Becky G habla sobre la infidelidad que le perdonó a su prometido

Años después del impactante hecho, la cantante rompió el silencio de cómo vivió este parteaguas al ser una relación mediática y cómo superaron la crisis.

Becky G habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras la infidelidad de su entonces prometido, Sebastián Lletget, una situación que marcó un antes y un después en su relación.

La cantante compartió detalles de esta etapa durante su participación en el podcast ‘Call Her Daddy’, donde explicó cómo la traición la llevó a replantear su compromiso y priorizar su bienestar emocional por encima de la presión externa.

¿Por qué Becky G canceló su compromiso?

Durante la conversación con Alex Cooper, la intérprete reveló que tomó la decisión de cancelar su compromiso tras enterarse de la infidelidad.

“Cancelé mi compromiso. Me quité el anillo”.

La artista explicó que no fue una decisión sencilla, ya que implicó enfrentar no solo el dolor personal, sino también el juicio público que rodeó su relación.

“Hay un desamor privado y luego un desamor público, ambos son extremadamente dolorosos”.

El proceso emocional tras la ruptura

Becky G detalló que atravesó un proceso interno complejo en el que tuvo que cuestionar patrones personales que había mantenido durante años, especialmente su tendencia a priorizar a los demás sobre sí misma.

“Mi punto de partida era complacer a la gente, sacrificarme, hacer lo que otros querían que hiciera, olvidando que yo importaba en esa ecuación”.

Este proceso incluyó terapia y trabajo personal, lo que le permitió redefinir sus límites y su forma de entender las relaciones.

¿Becky G y Sebastián Lletget siguen juntos?

A pesar de la ruptura del compromiso en 2023, la cantante confirmó que actualmente mantiene su relación con el futbolista, luego de un periodo de reconstrucción basado en comunicación y crecimiento personal.

Incluso, al ser cuestionada sobre su visión del matrimonio, Becky G dejó claro que no ha perdido la fe en dar ese paso.

“Absolutamente. Me encantaría, es como: ‘Propónmelo de nuevo’”.

Una relación que ha superado crisis

La historia entre Becky G y Sebastián Lletget comenzó en 2016, cuando ambos iniciaban una etapa clave en sus carreras. Durante años, su relación se mantuvo cercana al público, compartiendo momentos importantes tanto en la música como en el deporte.

En diciembre de 2022 anunciaron su compromiso, pero meses después enfrentaron la crisis que llevó a la cancelación de la boda. Ahora, tras un proceso personal, ambos han decidido continuar juntos, marcando una nueva etapa en su relación.