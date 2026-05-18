Barbra Streisand cancela visita a Cannes por lesión de rodilla

La artista no asistirá a la clausura del Festival de Cannes por una lesión en la rodilla, aunque recibirá igualmente la Palma de Oro honorífica

La legendaria actriz Barbra Streisand no podrá asistir a la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes, donde estaba previsto que recibiera en persona la Palma de Oro honorífica, uno de los máximos reconocimientos del cine mundial.

La artista de 83 años informó que, por recomendación de sus médicos, deberá continuar su recuperación tras una lesión en la rodilla, lo que la obliga a cancelar su esperada presencia en la edición número 79 del prestigioso certamen francés.

Streisand expresa tristeza, pero agradece el homenaje

En un comunicado difundido por la organización, Streisand aseguró sentirse “profundamente honrada” por la distinción y lamentó no poder celebrar presencialmente junto a colegas y cineastas a quienes admira.

También expresó su cariño por Francia, país al que calificó como un lugar que siempre ha amado, y felicitó a los creadores cuyas obras serán reconocidas este año.

Su mensaje subrayó además el papel del cine como vehículo para reflejar la humanidad compartida, la resiliencia y la libertad creativa.

Aunque la actriz, cantante, directora y productora no podrá acudir a la gala del 23 de mayo, el Festival confirmó que el homenaje seguirá adelante como parte central de la ceremonia de clausura.

Streisand será así la tercera personalidad distinguida este año con una Palma de Oro honorífica, junto a Peter Jackson y John Travolta.

Un tributo a una carrera irrepetible

El Festival de Cannes justificó el reconocimiento destacando que Streisand no solo es una estrella global, sino una creadora total que ha impulsado proyectos profundamente personales, rompiendo barreras en múltiples disciplinas.

La presidenta del festival, Iris Knobloch, la definió como una artista que dejó huella por la fuerza de su obra y por su defensa intransigente de la libertad, mientras que Thierry Frémaux destacó su capacidad para convertir su identidad artística en legado universal.

La trayectoria de Streisand abarca algunas de las obras más emblemáticas del cine y la música contemporánea.

Ganadora de dos premios Óscar, como mejor actriz por Funny Girl y por la canción Evergreen de A Star is Born, además de ocho Globos de Oro, su carrera incluye clásicos como Hello, Dolly!, The Way We Were, The Prince of Tides y Yentl.

Especialmente con Yentl, proyecto que produjo, dirigió y protagonizó, Streisand se consolidó como símbolo de perseverancia creativa al llevar a la pantalla una historia que tardó dos décadas en concretar.

Cannes también resaltó que Streisand representa un referente para mujeres de todo el mundo por su capacidad para desafiar obstáculos y construir una carrera marcada por independencia, ambición y excelencia.

Su ausencia física no disminuirá el peso simbólico del homenaje, que celebra más de seis décadas de contribuciones al cine, la música y la cultura global.