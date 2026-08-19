Barbie homenajea a Marilyn Monroe con su icónico vestido rosa

Mattel lanzó una nueva Barbie inspirada en Marilyn Monroe y su famoso número musical “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”

El legado de Marilyn Monroe continúa presente en la cultura popular. Como parte de los homenajes realizados durante 2026 por el centenario del nacimiento de la actriz, Mattel presentó una nueva muñeca Barbie Signature inspirada en uno de sus personajes más recordados.

La pieza recrea el look que Monroe utilizó para interpretar “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” en la película de 1953 Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes).

Así es la nueva Barbie de Marilyn Monroe

La muñeca luce el característico vestido rosa intenso que Monroe llevó durante el famoso número musical. El atuendo está acompañado por un gran lazo, guantes largos de ópera y joyería brillante.

La nueva pieza de colección salió a la venta este 18 de agosto, poco más de dos meses después de la fecha en la que Monroe habría cumplido 100 años, el pasado 1 de junio.

Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas de Mattel, destacó que la compañía buscó reconocer a Monroe no solamente por su imagen y su vestuario, sino también por su trayectoria como productora, empresaria y artista.

Esta no es la primera ocasión en que Mattel convierte a Marilyn Monroe en una muñeca. La compañía ha lanzado anteriormente modelos inspirados en algunos de los vestidos más famosos de la actriz.

Entre ellos se encuentran el vestido blanco con cuello halter de La tentación vive arriba, el vestido rojo de lentejuelas de Los caballeros las prefieren rubias y un vestido de noche de un solo hombro inspirado en Cómo casarse con un millonario.

La colección de muñecas inspiradas en Monroe se remonta al menos a 1997, consolidando la relación entre la actriz y la marca.

¿Por qué “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” es tan famosa?

La canción “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” fue interpretada por Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, donde da vida a Lorelei Lee. La música fue compuesta por Jule Styne y la letra estuvo a cargo de Leo Robin.

El tema originalmente formó parte del musical de Broadway de 1949. Para la versión cinematográfica, Monroe protagonizó el número musical con el famoso vestido rosa diseñado por William Travilla.

La interpretación se convirtió en uno de los momentos más reconocibles del cine musical de Hollywood y consolidó la imagen de Monroe como símbolo de glamour. La canción también ha sido interpretada posteriormente por otros artistas y su estética fue retomada por Madonna en el videoclip de “Material Girl”.