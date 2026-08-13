‘Barbie 2’ queda en pausa por desacuerdos económicos

La secuela de ‘Barbie’ permanece detenida mientras Warner Bros. y el equipo creativo buscan llegar a un acuerdo económico

El futuro de Barbie 2 atraviesa un momento complicado. La esperada secuela de la película protagonizada por Margot Robbie permanece detenida debido a que Warner Bros. y el equipo creativo no han logrado llegar a un acuerdo económico.

La primera cinta, estrenada en 2023, se convirtió en la producción más taquillera en la historia de Warner Bros., con una recaudación mundial superior a los mil 400 millones de dólares. Sin embargo, ese éxito no ha sido suficiente para destrabar las negociaciones de una continuación.

Gerwig, Robbie y Gosling quieren mejorar sus acuerdos

El equipo involucrado en las conversaciones está encabezado por la directora y coguionista Greta Gerwig, el coguionista Noah Baumbach, además de Margot Robbie y Ryan Gosling.

Según fuentes citadas por Variety, el grupo busca mejores condiciones económicas, incluyendo aumentos en sus honorarios y una mayor participación en las ganancias de la eventual secuela.

En el caso de Gosling, trascendió que estaría solicitando 20 millones de dólares para regresar como Ken, personaje por el que recibió una nominación al Óscar.

Robbie, quien también participó como productora, habría obtenido alrededor de 50 millones de dólares entre salario y participación en las ganancias de la primera película, aunque una fuente del estudio aseguró que su compensación final fue considerablemente mayor.

Warner Bros. ya habría presentado seis ofertas

La disputa se ha prolongado durante los últimos tres años. De acuerdo con la información publicada, Warner Bros. habría presentado más de seis propuestas al equipo, pero ninguna ha sido aceptada.

La oferta más reciente habría sido presentada a finales de la primavera y, según una fuente del estudio, representaría la propuesta económica más elevada que el estudio ha hecho a un grupo de cineastas y protagonistas.

Sin embargo, otra persona familiarizada con las negociaciones puso en duda que se trate de una cifra récord para cada integrante del equipo. Hasta ahora, la agencia CAA, que representa a los cuatro creativos, no habría presentado una contraoferta.

El conflicto tiene además un límite de tiempo. Los responsables de Warner Bros. Pictures tendrían aproximadamente cuatro meses para iniciar el desarrollo de otra película de Barbie. De no hacerlo, los derechos de la propiedad podrían regresar a Mattel.

Gerwig y Baumbach ya tendrían una idea para continuar la historia, pero fuentes citadas por Variety aseguran que no están dispuestos a avanzar en el proyecto hasta que sus contratos queden establecidos.

Esto podría obligar a Mattel a comenzar nuevamente el desarrollo de la franquicia si no se concreta un acuerdo, sin utilizar elementos específicos de la película dirigida por Gerwig.

¿Qué pasó con los contratos originales?

Una de las razones que explicaría el actual problema es que los contratos originales de los principales responsables de la película no contemplaban la obligación de realizar una secuela.

Las negociaciones se realizaron bajo una administración anterior de Warner Bros. y, de acuerdo con las fuentes citadas, Gerwig no quiso comprometerse desde entonces a dirigir una continuación.

En aquel momento, la directora todavía tenía una trayectoria relativamente corta y no había encabezado una producción basada en una propiedad intelectual de semejante magnitud. El éxito de Barbie cambió por completo esa situación.

La incertidumbre no solo representa un desafío para Warner Bros. También genera complicaciones para Mattel, compañía que encontró en Barbie uno de los mayores éxitos de su nueva división cinematográfica.

La empresa mantiene un acuerdo con Warner Bros. y busca repetir el impacto de la primera película. Al mismo tiempo, las ventas de las muñecas Barbie han disminuido después del repunte registrado en 2023 tras el estreno de la cinta.

La compañía también planea reforzar la imagen de Barbie como un referente de moda, con mayor presencia de ropa y accesorios, una estrategia en la que Margot Robbie podría convertirse nuevamente en una figura clave.

El proceso de adquisición de Warner Bros. también podría modificar el panorama. David Ellison, de Paramount, aparece como una posible figura capaz de destrabar las negociaciones si finalmente toma el control de la compañía.

Una fuente consultada incluso consideró que la recuperación de los derechos de Mattel y la reincorporación del equipo creativo podrían convertirse en una de sus primeras operaciones.

Por ahora, los representantes de Warner Bros., Mattel, CAA y de los cineastas y actores involucrados declinaron hacer comentarios. Mientras no exista un nuevo acuerdo, Barbie 2 permanece en riesgo pese al enorme éxito de su primera película.