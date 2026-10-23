Barbara Palvin reflexiona sobre la maternidad tras gran desfile

La figura de la moda compartió la realidad detrás del glamour en sus redes sociales y pidió mayor empatía para las madres de familia.

La modelo internacional Barbara Palvin compartió una emotiva reflexión a través de sus redes sociales tras su reciente participación en el desfile de Victoria's Secret, donde abordó de manera abierta los retos que implica conciliar el trabajo con la maternidad reciente y la realidad detrás del glamour en la industria de la moda.

Palvin expresó su agradecimiento hacia la firma de lencería por respaldar su momento actual.

“Un gran agradecimiento a @victoriassecret por abrazarme exactamente donde estoy en mi viaje posparto y hacerme sentir tan hermosa y segura de mí misma. Quiero decir, ¡literalmente estábamos cosiendo almohadillas de enfermería en mis sujetadores detrás del escenario!”.

Aprovechando su visibilidad global, la modelo enfatizó que el retorno a las pasarelas fue una decisión personal privilegiada, cuestionando las condiciones laborales a las que se enfrentan muchas mujeres tras dar a luz.

“Volver al trabajo fue una elección que tuve la suerte de hacer. Y aunque estoy muy agradecida por esta oportunidad, no puedo evitar pensar en todas las madres que no tienen esa opción. En los Estados Unidos, se espera que muchas mujeres vuelvan al trabajo solo 6-8 semanas después de dar a luz, a menudo sin licencia de maternidad pagada”.

Sobre la presión social respecto al aspecto físico y las comparaciones, aclaró que la vida cotidiana en el posparto dista de las imágenes de pasarela.

“Lo que viste en esa pasarela era yo todo arreglado, pero mi realidad diaria postparto se ve muy diferente. Algunos días, simplemente encontrar tiempo para tomar una ducha o sentarse y comer en paz se siente como un gran logro”.

La modelo concluyó reafirmando que la maternidad es “dura, hermosa, desordenada, emocional, y muy, muy vale la pena”, enviando un mensaje de solidaridad a todas las madres en sus distintas etapas.

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