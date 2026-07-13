Bárbara de Regil revela que bebió cloro por accidente en casa

La publicación rápidamente se volvió viral y cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo, al tiempo que celebraron que el incidente no pasara a mayores

Bárbara de Regil preocupó a sus seguidores al revelar que tuvo que recibir atención médica de emergencia luego de beber cloro por accidente dentro de su casa. La actriz compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales y aseguró que todo se trató de un descuido doméstico.

Así ocurrió el accidente doméstico

De acuerdo con su relato, el incidente ocurrió cuando vio una botella junto a una cubeta y pensó que contenía agua. Sin sospechar que era cloro, tomó un sorbo y de inmediato se dio cuenta de su error por el fuerte sabor del líquido.

Tras el accidente, la protagonista de Rosario Tijeras acudió con un médico para ser valorada y descartar cualquier afectación, ya que ingerir productos de limpieza puede representar un riesgo para la salud. Afortunadamente, después de la revisión se confirmó que se encuentra fuera de peligro y pudo regresar a casa.

Comparte mensaje para prevenir accidentes

Bárbara aprovechó la experiencia para hacer un llamado a sus seguidores a no almacenar productos de limpieza en envases que puedan confundirse con botellas de agua o bebidas, con el fin de evitar accidentes similares en el hogar.

La publicación rápidamente se volvió viral y cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo, al tiempo que celebraron que el incidente no pasara a mayores.