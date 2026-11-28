La actriz visitó el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde impartió una sesión de 50 minutos de ejercicio a cerca de 300 mujeres

La actriz y creadora de contenido fitness Bárbara de Regil visitó el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde impartió una clase de cardio de 50 minutos a cerca de 300 mujeres privadas de la libertad.

La actividad se realizó por invitación de la diputada local Rebeca Peralta León, quien compartió fotografías y videos del encuentro en sus redes sociales. Inicialmente, la actriz había sido invitada a enviar un video, pero decidió acudir personalmente para convivir con las participantes.

Bárbara de Regil decidió acudir al penal en persona

La protagonista de "Rosario Tijeras" explicó que, cuando recibió la invitación, prefirió trasladarse al centro penitenciario para ofrecer una sesión de ejercicio y motivación.

“Cuando me dijiste que les mande un video, me dieron todas las ganas mejor de venir y regalarles 50 minutos de ejercicio y de movimiento. Así que gracias a ti por invitar”, expresó la actriz durante la visita.

La sesión se realizó en el espacio conocido como la “sala grande”, donde las mujeres participaron en una rutina de actividad cardiovascular dirigida por De Regil.

Además de encabezar los ejercicios, Bárbara de Regil ofreció palabras de aliento sobre la importancia de cuidar la salud física y emocional, mantener hábitos saludables y reconocer la posibilidad de comenzar una nueva etapa.

Al terminar la clase, permaneció en el lugar para convivir con las asistentes y firmar autógrafos. Las imágenes difundidas por la legisladora muestran a la actriz realizando ejercicios junto a las mujeres y compartiendo momentos con ellas.

Rebeca Peralta agradece la participación de la actriz

La diputada Rebeca Peralta León agradeció la disposición de Bárbara de Regil para participar en la actividad y señaló que este tipo de encuentros contribuyen al bienestar físico y emocional de las mujeres que se encuentran en el centro penitenciario.

También reconoció el apoyo del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, por las facilidades brindadas para llevar a cabo la visita.

La jornada formó parte de las iniciativas de acompañamiento dirigidas a mujeres en proceso de reinserción social. Hasta el momento, no se ha informado si la actriz regresará al penal para realizar nuevas sesiones de ejercicio.

La actriz alcanzó reconocimiento por interpretar a la protagonista de la serie "Rosario Tijeras". Además de su trayectoria en televisión y cine, ha desarrollado una presencia importante en redes sociales, donde comparte entrenamientos, consejos relacionados con la actividad física y mensajes motivacionales.

Sus sesiones de cardio combinan movimientos de alta intensidad con música y ejercicios que utilizan el propio peso corporal, una dinámica que llevó en esta ocasión a las mujeres del centro femenil de Santa Martha Acatitla.