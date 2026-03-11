Bárbara De Regil cuenta su experiencia de trabajar con Belinda

Ambas están trabajando en la serie española 'Carlota' y también expresó que se encuentra muy feliz de pertenecer al elenco binacional

Bárbara de Regil tuvo una visita exprés en México, para promocionar la película “Socias por accidente”, donde comparte protagónico con Angelique Boyer.

La actriz mencionó cómo es trabajar con Belinda en la serie “Carlota”, que se está rodando en Madrid, España.

"Increíble, Beli es una niña muy linda, Beli es una niñaza, es una niña muy tierna, muy amorosa y es muy bonito trabajar con ella, la verdad" dijo Regil.

También expresó que se encuentra muy feliz de pertenecer a este elenco mexicano y español.

"Estoy muy contenta, de verdad muy contenta, muy feliz de, pues de, no sé, de ser parte de este proyecto que es internacional y de este elencazo", comentó Bárbara De Regil.

En esta serie también participan los actores españoles Miguel Ángel Silvestre, Jaime Lorente, y Mabel Cadena.