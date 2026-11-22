Walo respaldó las restricciones a canciones que hacen apología al narcotráfico y la violencia; Alan destacó la unión del grupo

Durante la rueda de prensa en Monterrey, los integrantes de Banda MS hablaron sobre los cambios que ha vivido la música regional mexicana en los últimos años, así como de la censura de corridos que hacen apología a la violencia y al narcotráfico.

Walo reconoció que, después de la pandemia, la música de banda perdió parte del protagonismo que tenía entre las preferencias del público, mientras que otros estilos, como los corridos tumbados, ganaron terreno.

Sin embargo, destacó que la agrupación continúa disfrutando de recintos llenos y de nuevos oyentes en las plataformas digitales.

“Estamos disfrutando de recintos llenos, del apoyo de mucha gente y sumándose cada vez más oyentes a las plataformas. Y pues eso dice que vamos bien”, expresó.

Por su parte, Alan destacó que la permanencia de la banda también depende del trabajo constante y de la unión entre sus integrantes.

“Las ganas de siempre estar haciendo música, siempre estar queriendo salir adelante. Creo que la unión que tiene la banda no solamente es decirlo, sino que se note. Siempre tenemos que estar trabajando, incluso cuando vengan los descansos”, comentó.

Uno de los temas que generó conversación fue la censura de corridos en México. Al hablar de canciones que hacen referencia al narcotráfico y la violencia, Walo se mostró a favor de las restricciones, tomando en cuenta el impacto que estos contenidos pueden tener en las nuevas generaciones.

“Cuando se censuran los corridos que hacen apología al narcotráfico, a la violencia y todo lo demás, pues yo lo veo como positivo”, señaló.

El cantante también hizo referencia a la situación de violencia que atraviesa el país y a la responsabilidad que tienen los artistas cuando su música llega a los hogares, donde también puede ser escuchada por niñas, niños y jóvenes.

Aunque dijo respetar a quienes defienden la libertad de expresión y tienen una postura distinta sobre estas medidas, reiteró la importancia de cuidar los mensajes que transmiten.