La Banda MS abarrotó la Arena Monterrey la noche del viernes 20 de noviembre, al reunir a 10 mil personas en un concierto con localidades agotadas

La Banda MS abarrotó la Arena Monterrey la noche del viernes 20 de noviembre, al reunir a 10 mil personas en un concierto con localidades agotadas. La agrupación sinaloense inició a las 9:46 de la noche con “A lo mejor” y “Háblame de ti”, desatando los primeros coros de una velada en la que agradecieron constantemente el cariño de sus seguidores.

Durante el espectáculo, los músicos recordaron sus primeras visitas a la ciudad y preguntaron quiénes de los asistentes los habían acompañado desde entonces. También se dirigieron a los regiomontanos para reconocer su entusiasmo y expresarles: “¡Qué bonito canta Monterrey!”.

El repertorio incluyó éxitos como “Mi razón de ser”, “El color de tus ojos” y “El sinaloense”. Uno de los momentos especiales llegó cuando Walo sorprendió al público al interpretar “Tu falta de querer”, éxito de Mon Laferte, sumando un toque distinto a la noche.

Otro tema que se disfrutó especialmente fue “Tragos amargos”, que tuvo un sabor muy regio y fue coreado por los presentes.

La noche musical se extendió hasta aproximadamente las 12:40 de la madrugada.

Durante la rueda de prensa, los integrantes recibieron un cheque como reconocimiento por el sold out de 10 mil asistentes. La Banda MS volverá este sábado 21 de noviembre a la Arena Monterrey para ofrecer una segunda presentación.