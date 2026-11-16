Las agrupaciones sinaloenses reunieron a miles de seguidores en una presentación doble donde la música de banda fue la gran protagonista.

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La música sinaloense se hizo presente en Monterrey la noche del sábado 14 de noviembre con una presentación doble que reunió a Banda Los Recoditos y Banda El Recodo, dos agrupaciones que llegaron dispuestas a poner a cantar y bailar a sus seguidores.

Arranque de la velada con Banda Los Recoditos

Los Recoditos fueron los encargados de arrancar la velada y rápidamente hicieron suyo el escenario con canciones como “Mi último deseo”, “Ando bien pedo”, “Me sobras tú”, “Fuerte no soy” y “Hasta que salga el sol”, entre otros temas que fueron acompañados por las voces del público.

La fiesta también se trasladó al escenario cuando los músicos invitaron a varias mujeres a subir para bailar junto a ellos, convirtiéndolas en parte del espectáculo y regalando momentos de complicidad con los asistentes.

El turno de “La madre de todas las bandas” y homenajes musicales

Después llegó el turno de Banda El Recodo, “La madre de todas las bandas”, que desplegó parte de su amplio repertorio con temas como “Mi gusto es”, “El corrido de Monterrey”, “Acábame de matar”, “Vas a llorar por mí”, “La fea” y “Y llegaste tú”.

La nostalgia también tuvo su espacio. La agrupación sorprendió al recordar a José José con “Almohada” y “El triste”, para después rendir tributo a Juan Gabriel a través de “La diferencia” y “Si quieres”, canciones que despertaron el coro de los presentes.

Con el ambiente encendido y los asistentes todavía con ganas de más, la celebración se prolongó hasta pasadas las 2:00 de la madrugada. Así, El Recodo y Los Recoditos cerraron una noche en la que la música de banda fue la gran protagonista.