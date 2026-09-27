Banda El Recodo lleva el “Corrido de Mazatlán” a Londres

Banda El Recodo interpretó el “Corrido de Mazatlán” en una embarcación sobre el Támesis, durante su gira europea por Londres

Banda El Recodo continúa llevando la música sinaloense por el mundo y durante su gira por Europa consiguió protagonizar un momento muy mexicano en Londres. La agrupación interpretó el “Corrido de Mazatlán” a bordo de una embarcación que recorrió el río Támesis, teniendo como escenario algunos de los lugares más emblemáticos de la capital británica.

El momento tuvo un antecedente curioso, pues integrantes de la banda habían intentado ofrecer una presentación improvisada en las inmediaciones del Tower Bridge. La música comenzó a llamar la atención de quienes se encontraban en la zona, pero agentes de la policía se acercaron y les solicitaron detener la actuación y retirarse del lugar.

Lejos de abandonar la idea, los músicos encontraron otra manera de compartir su música. Posteriormente subieron a una embarcación para recorrer el Támesis y ahí sí hicieron sonar el “Corrido de Mazatlán”, canción dedicada a la tierra que vio nacer a la agrupación.

A través de sus redes sociales, Banda El Recodo compartió imágenes del momento y celebró haber conseguido su objetivo. En las imágenes se puede observar a los músicos interpretando el tema mientras avanzan por el río, con el paisaje londinense como telón de fondo.

La aventura forma parte de la gira europea que actualmente realiza la agrupación, con presentaciones en diferentes ciudades del continente. En Londres, El Recodo también ofreció un concierto el pasado 20 de septiembre en KOKO, como parte de este recorrido internacional.

De esta manera, la llamada “Madre de Todas las Bandas” encontró una forma muy particular de hacer que la música sinaloense sonara en uno de los escenarios más reconocidos de Londres y demostrar que, aunque una presentación en la calle no pudo continuar, el “Corrido de Mazatlán” finalmente sí llegó hasta el Támesis.