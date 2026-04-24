Ballet de Kiev regresa a México con El Lago de los Cisnes

La compañía ha logrado consolidarse como un referente del ballet clásico, llevando a escena obras emblemáticas en todo el mundo

El Ballet de Kiev alista su regreso a México con una nueva gira que recorrerá distintas ciudades del país, consolidando la relación que ha construido con el público mexicano en los últimos años.

En entrevista, su director Viktor Ishchuk compartió el cariño especial que siente por México, país en el que también ha formado parte de compañías de ballet a lo largo de su trayectoria.

El coreógrafo destacó la calidez del público, especialmente en ciudades como Monterrey, donde asegura que la respuesta hacia el ballet ha sido particularmente entusiasta.

Ishchuk también habló sobre los inicios de su carrera, desde su formación en Ucrania hasta la creación del Ballet de Kiev en 2017, un proyecto que describió como un reto importante por las dificultades iniciales, pero que hoy lo llena de orgullo al ver su crecimiento y reconocimiento internacional.

La compañía ha logrado consolidarse como un referente del ballet clásico, llevando a escena obras emblemáticas como El lago de los cisnes, además de otros títulos fundamentales del repertorio universal, con una propuesta que combina técnica, tradición y una identidad artística bien definida.

Con fechas programadas en distintas ciudades de México durante los próximos meses, el Ballet de Kiev busca continuar fortaleciendo su vínculo con el público, llevando su espectáculo a nuevos escenarios y reafirmando el lugar que ha ganado dentro de la escena cultural del país.