Balean autobús de Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba

Durante el incidente se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, provocando lesiones a dos integrantes del equipo

El autobús que transportaba a Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, y a parte de su equipo de trabajo fue atacado durante un intento de asalto registrado la madrugada de este domingo en la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del puente de Xonacatepec, dejando como saldo a dos integrantes lesionados por impactos de arma de fuego.

La agresión ocurrió horas después de una presentación realizada en el estado de Tlaxcala y obligó a la agrupación a posponer su presentación programada para este 28 de junio en Chiapas.

Confirman intento de asalto contra el autobús

A través de un comunicado oficial, el equipo de Memo Garza informó que el camión en el que viajaban fue objeto de un intento de asalto mientras transitaba por la carretera Puebla-Tehuacán durante la madrugada del domingo.

De acuerdo con la agrupación, durante el incidente se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, provocando lesiones a dos integrantes del equipo.

La unidad trasladaba al cantante y a sus colaboradores después de una presentación realizada en San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando ocurrió la agresión en las inmediaciones del puente de Santa María Xonacatepec.

Dos integrantes resultaron heridos

Entre los lesionados se encuentra Luis Alberto Mota Luna, segunda voz de la agrupación de Memo Garza, quien previamente había sido reportado con una herida por proyectil de arma de fuego.

El comunicado oficial confirmó que fueron dos las personas lesionadas durante el ataque, aunque hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre la identidad del segundo integrante afectado ni sobre la gravedad de sus lesiones.

Tras la agresión, el conductor del autobús decidió continuar la marcha hasta llegar a una zona segura, donde solicitaron el apoyo de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Posponen presentación en Chiapas

Como consecuencia de lo ocurrido, el equipo del artista anunció el aplazamiento de la presentación que tenía programada para este domingo 28 de junio en el estado de Chiapas.

"Agradecemos la comprensión del público, así como el apoyo y la colaboración de las autoridades", señaló la agrupación en el comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

Asimismo, indicaron que continuarán informando sobre el estado de salud de los integrantes lesionados y sobre el desarrollo de las investigaciones.