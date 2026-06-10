Balean a Adán Lozano, exvocalista de Banda San Miguel, está grave

El cantante fue interceptado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco por sujetos armados que presuntamente intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Momentos de preocupación se viven alrededor de Adán Lozano, exvocalista de la Banda San Miguel, luego de que trascendiera que fue víctima de un violento asalto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde recibió impactos de bala que lo mantienen hospitalizado en estado delicado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el cantante fue interceptado por sujetos armados que presuntamente intentaron despojarlo de sus pertenencias. Durante el incidente se registró una agresión con arma de fuego que dejó al artista gravemente herido.

Tras el ataque, servicios de emergencia acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde permanece bajo observación médica especializada.

La noticia generó una fuerte reacción entre seguidores, colegas y figuras del regional mexicano, quienes utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y desear una pronta recuperación al intérprete.

Hasta el momento, familiares y personas cercanas al cantante han solicitado respeto y prudencia mientras continúan las labores médicas para estabilizar su estado de salud.

Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de la agresión que mantiene consternado al medio artístico.

Adán Lozano es ampliamente conocido por su paso como vocalista de la Banda San Miguel, agrupación con la que logró ganarse el cariño del público gracias a diversos temas dentro del regional mexicano.

Mientras tanto, seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su evolución médica, esperando noticias alentadoras en las próximas horas.