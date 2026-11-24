La compañía de telecomunicaciones dejará de patrocinar los premios BAFTA después de la ceremonia de febrero de 2027; la Academia busca nuevos aliados

Los premios de cine de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) se preparan para despedir a uno de sus patrocinadores más importantes: la compañía de telecomunicaciones EE, que concluirá su relación con la ceremonia después de casi tres décadas.

La edición del 21 de febrero de 2027 será la última que se realice bajo el nombre de EE BAFTA Film Awards, luego de que la empresa comunicara a la Academia que no renovará el acuerdo de patrocinio una vez que termine el contrato vigente, al cierre de ese año.

EE comunicó su decisión desde hace más de un año

De acuerdo con información proporcionada por BAFTA a Variety, la compañía notificó su decisión hace más de un año. La Academia explicó que la determinación responde exclusivamente a la estrategia comercial de EE y no a un conflicto entre ambas organizaciones.

"Después de una larga, exitosa y confiable colaboración, EE nos informó hace más de un año que no renovaría su apoyo a los premios de cine más allá del final del contrato actual, que concluye a finales de 2027", señaló un portavoz de BAFTA.

La organización también indicó que mantiene su atención en la preparación de la próxima ceremonia, que marcará el aniversario número 30 de esta alianza.

Una colaboración que comenzó con Orange

La relación entre la Academia británica y la compañía se remonta a 1998, cuando el patrocinio estaba vinculado con la marca Orange, que posteriormente fue sustituida por EE como patrocinador principal de los premios en 2013.

Además de dar nombre a la ceremonia, la empresa está relacionada con el premio EE Rising Star, una de las categorías más reconocidas de la entrega y la única cuyo ganador es elegido mediante votación del público.

Por ahora, no se ha informado qué ocurrirá con el nombre de esta distinción después de que concluya el acuerdo con la compañía.

BAFTA busca patrocinador para la edición de 2028

Ante la salida de EE, BAFTA ya inició conversaciones con posibles patrocinadores para la ceremonia de 2028, con el objetivo de asegurar la continuidad de uno de los eventos cinematográficos más importantes del Reino Unido.

La importancia de estos acuerdos también se refleja en las finanzas de la organización. Según sus cuentas de 2025, los ingresos relacionados con sus distintas ceremonias de premios, que incluyen patrocinios, venta de entradas y cuotas de inscripción, alcanzaron los 12.63 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente el 41 por ciento de sus ingresos totales de ese año.

La salida de EE representa, por tanto, un cambio relevante para la estructura de financiamiento de los premios, mientras la Academia se prepara para encontrar una nueva compañía que acompañe las siguientes ediciones.