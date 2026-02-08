Bad Bunny y 'Los Simpson' mandan mensaje de unión

Esto se da en un momento en que la expectativa por su show sigue creciendo, con millones de espectadores alrededor del mundo atentos a su presentación

Previo al Super Bowl LX, el cantante Bad Bunny se convirtió nuevamente en protagonista no solo por su esperado espectáculo del Halftime Show, sino también por cómo su presencia ha trascendido al universo de la cultura pop. Recientemente resurgió un mensaje suyo dentro del contexto de Los Simpson, una de las series animadas más icónicas, que volvió a poner sobre la mesa temas de unión y diversidad justo antes de uno de los eventos televisivos más vistos del año.

Expectativa por presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

La atención está puesta en la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, para la cual ha adelantado que su presentación será una celebración de cultura y energía positiva, enfocada en la unidad y en representar con orgullo su herencia latina en un escenario global.

Referencia en Los Simpson refuerza impacto cultural

Estas ideas de inclusión y fiesta cultural se han reflejado en distintas plataformas y expresiones mediáticas, como este guiño a Los Simpson, que refuerza el impacto cultural del artista más allá de la música.

Millones de espectadores esperan el Halftime Show

Este mensaje de unión se da en un momento en que la expectativa por su show sigue creciendo, con millones de espectadores alrededor del mundo atentos a su presentación el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde promete llevar un espectáculo que celebre sus raíces y su visión artística durante uno de los eventos más importantes del entretenimiento global.