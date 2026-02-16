Bad Bunny y Cazzu interpretan 'Loca' en Argentina

Bad Bunny sorprendió en Buenos Aires al invitar a Cazzu a cantar “Loca Remix” en River Plate, en una noche cargada de nostalgia y trap argentino

El segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Monumental de River Plate quedó marcado por un momento que ya es considerado histórico por los fanáticos del género urbano.

Durante su presentación del 14 de febrero, como parte del Debí Tirar Más Fotos World Tour, el artista puertorriqueño sorprendió al público al invitar al escenario a Cazzu, junto a Duki y Khea, para interpretar en vivo el emblemático “Loca Remix”.

Ante más de 80 mil personas, la aparición de Cazzu desató una ovación inmediata. El tema “Loca”, lanzado originalmente en 2017 por Khea, Duki y Cazzu, se convirtió en uno de los mayores éxitos del trap argentino y marcó un antes y un después en la escena urbana regional.

Bad Bunny, Duki, Cazzu y Khea cantando Loca Remix en Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/BdmTgkRU9n — Indie 505 (@Indie5051) February 15, 2026

En 2018, el remix con Bad Bunny amplificó el impacto global de la canción, que volvió a resonar con fuerza en la noche de San Valentín, generando uno de los momentos más intensos del espectáculo.

Además del reencuentro grupal, Cazzu interpretó en solitario su tema “Con otra”, lo que elevó aún más la euforia del público. La velada también contó con la participación de Mora en “Una vez”, consolidando el concierto como una verdadera celebración del movimiento urbano latino.

Entienden lo histórico que es que Bad Bunny le haya cedido el escenario a Cazzu para que cante Con Otra ante 80 mil personas pic.twitter.com/Vrpubn1UG7 — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) February 15, 2026

Una historia que nació en el underground

La conexión entre Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) y Cazzu (Julieta Emilia Cazzuchelli) se remonta a los inicios del trap latino.

Su colaboración en “Loca Remix” dio paso a un breve y discreto romance entre 2017 y 2018, cuando ambos aún estaban en pleno ascenso internacional.

Aunque la relación fue privada y de corta duración, con el paso de los años ambos han hablado con respeto sobre aquella etapa, describiéndola como un capítulo espontáneo y juvenil de sus carreras.

Previo al show, rumores sobre la posible participación de Cazzu circularon en redes sociales tras filtrarse videos de pruebas de sonido. Finalmente, el reencuentro se concretó ante miles de asistentes, con celulares en alto y una atmósfera festiva que rápidamente se volvió viral.

El episodio ya es considerado una de las postales más comentadas de la gira de Bad Bunny en Argentina, reuniendo nostalgia, historia musical y el presente de figuras clave del trap latino.