Bad Bunny sufre consecuencias por polémica actitud con fan

El cantante Bad Bunny se arrepintió y borró el tuit donde justificaba haber arrojado el celular de una fan; su carrera se ha visto afectada tras la polémica

Por: EFE

Enero 06, 2023, 15:56

La polémica por el comportamiento del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien esta semana lanzó el celular de una fan al mar, no cesa en las redes sociales y ha provocado una bajada en la popularidad en Spotify de algunas de sus canciones.



Aunque el artista eliminó este jueves el mensaje que publicó en Twitter justificando su comportamiento, varios internautas lo han difundido de nuevo y han expresado su descontento con su actitud.



El controvertido mensaje decía: 'Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo'.





Según un video compartido en redes sociales, durante un paseo por La Romana, en el este de República Dominicana, una fan intentó hacerse un selfi con el reguetonero, quien le arrebató el teléfono y lo lanzó al agua.





Durante 2022, el puertorriqueño se consagró como el artista más escuchado del mundo, pero de acuerdo con el Top 50 global de la plataforma Spotify algunos de sus temas se posicionan ahora bastante por debajo de como cerraron el año.



Antes del escándalo, la canción 'Titi me preguntó', de su álbum 'Un verano sin ti', se situaba en el puesto número 13, mientras que actualmente se encuentra en el lugar 28.



También han bajado en popularidad sus éxitos 'Me porto Bonito', junto a Chencho Corleone, y 'Ojitos lindos', con Bomba Estéreo, que han caído a los puestos 22 y 39 de la lista, respectivamente.



La actitud del cantante ha sido fuertemente criticada también en República Dominicana, donde algunos aconsejaron incluso a la joven fan que inicie acciones contra el músico por agresión.



Bad Bunny fue en 2022 el artista más escuchado a nivel global en Spotify por tercer año consecutivo y el que mayor cantidad de dinero recaudó por conciertos en un año, con 373 millones de dólares, según Billboard Boxscore.



El puertorriqueño anunció el pasado mes en una entrevista a la revista Billboard que se tomará un descanso y no actuará en escenarios en 2023 para dar prioridad a su salud física y mental, disfrutar de lo conseguido y poder trabajar en la música sin presiones.