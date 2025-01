Bad Bunny sorprende a Nueva York con conciertos en el metro

Bad Bunny dio una sorpresa este lunes en el metro de Nueva York con un concierto en una concurrida estación, al que se presentó disfrazado con una peluca y una barba falsa junto al presentador de televisión Jimmy Fallon, causando furor entre los transeúntes.

El cantante puertorriqueño, acompañado de varios músicos y de Fallon tocando la pandereta, interpretó temas de su nuevo álbum 'Debí tirar más fotos', un homenaje a Puerto Rico, incluyendo un himno dedicado a la Gran Manzana, 'Nuevayol', según videos de fans publicados en las redes sociales.

"¡Bienvenidos a la ciudad de Nueva York, yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene un nuevo disco!", grita el presentador de 'The Tonight Show' mientras ambos descubren sus rostros ante una multitud emocionada que enseguida se pone a corear las canciones y bailar.

Fallon, que ha realizado más conciertos sorpresa en el metro con otros grandes artistas, recibirá esta noche como invitado a Bad Bunny en su programa, según medios locales.

Jimmy Fallon and Bad bunny are so funny 😂❤️ pic.twitter.com/yCvIrPX6x0