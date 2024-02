Bad Bunny se une a app de citas tras terminar con Kendall

Tras su separación de Kendall Jenner, Bad Bunny, el reconocido cantante puertorriqueño de 29 años, ha dado un giro en su vida amorosa al unirse a la aplicación de citas exclusivas Raya. Según informes, está utilizando esta plataforma para encontrar compañía durante su gira "Most Wanted Tour".

Bad Bunny se une a una app de citas

De acuerdo con el diario The Sun, el perfil de Bad Bunny en Raya fue actualizado recientemente, indicando que estaba "visitando Salt Lake City desde San Juan" durante una de sus actuaciones en la ciudad. Además, vinculó su perfil con la canción "Let's Go To My Crib" de Volito y Randy Jowell, y compartió una foto suya vistiendo una bata de baño blanca.

Estas acciones se dan a conocer luego de que se reportara que Kendall Jenner, ex pareja del reguetonero, supuestamente se acercó a su ex novio Devin Booker, con quien también se separó en 2022. Aunque TMZ informó que Jenner y Booker aún no son exclusivos, fueron vistos recientemente juntos en la misma suite durante el Super Bowl en Las Vegas.

Bad Bunny, acusado de maltrato animal

Bad Bunny generó controversia recientemente al llegar montado en un caballo a uno de sus conciertos, vestido con un conjunto de mezclilla azul y un pasamontañas. Sin embargo, esta acción no fue bien recibida por PETA, la conocida organización defensora de los derechos de los animales.

PETA criticó la decisión del cantante, argumentando que los caballos son animales asustadizos y no deberían estar expuestos al ruido y la multitud en un concierto.

La organización hizo un llamado a otros artistas para que eviten utilizar animales en sus espectáculos, enfatizando en el derecho de los animales a vivir en paz y no ser explotados para entretenimiento humano.

