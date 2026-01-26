Bad Bunny rinde homenaje a Yeison Jiménez en Colombia

A mitad del espectáculo, Bad Bunny hizo una pausa para ceder el escenario al guitarrista José Eduardo Santana; te mostramos cómo fue el emotivo momento

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez conmovió a la industria del espectáculo y dejó una huella profunda entre los seguidores de su música. El fallecimiento del intérprete generó múltiples reacciones dentro y fuera de Colombia, donde su carrera alcanzó gran popularidad.

En medio del luto, Bad Bunny rindió un homenaje a Yeison Jiménez durante uno de sus conciertos en Colombia, país de origen del cantante. El gesto fue recibido con emoción por miles de asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué homenaje hizo Bad Bunny a Yeison Jiménez?

El momento ocurrió durante el segundo concierto del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. A mitad del espectáculo, Bad Bunny hizo una pausa para ceder el escenario al guitarrista José Eduardo Santana.

Con su guitarra, el músico interpretó ‘Aventurero’, uno de los temas más representativos de Yeison Jiménez, generando un ambiente de respeto y nostalgia entre los cerca de 50,000 asistentes, quienes corearon la canción de principio a fin.

Mientras sonaba el tema, el ‘Conejo Malo’ permaneció observando el momento desde el escenario, permitiendo que el homenaje se desarrollara sin interrupciones frente al público.

Un gesto con significado especial

El homenaje cobró mayor relevancia luego de que se recordara que Yeison Jiménez había asistido a un concierto de Bad Bunny antes de su fallecimiento, lo que fortaleció el vínculo simbólico entre ambos artistas.

Entre gritos, cantos y lágrimas, el público mostró que la música del cantante colombiano seguirá vigente en la memoria de sus seguidores, más allá de su ausencia.

Usuarios reaccionan en redes sociales ante emotivo homenaje

Videos del momento comenzaron a circular en plataformas como TikTok, donde usuarios destacaron el gesto del reguetonero y el respeto mostrado hacia la trayectoria de Yeison Jiménez.

Entre los mensajes que se difundieron se leen expresiones como:

Donde quiera que estés, recibiste un homenaje hermoso porque tu legado es único. Al final Yeison sí estuvo en un concierto de reguetón como lo soñó Un aplauso hasta el cielo para el ídolo que se nos fue y lo que lo homenajean Lo volviste a hacer Yeison Jiménez... llenaste un estadio a cantar tus canciones... eres un crack mi aventurero

Tras el homenaje, Bad Bunny retomó el espectáculo junto a sus músicos y continuó con ‘Potorro de Coco’, uno de sus temas más conocidos, cerrando uno de los momentos más emotivos de la noche.