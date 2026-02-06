Bad Bunny lidera Apple Music China con su canción DTMF

Su presencia en estos mercados evidencia la transformación en los hábitos de consumo musical y el crecimiento de la música latina en escenarios internacionales

El posicionamiento de Bad Bunny en Apple Music China con una canción completamente en español marca un nuevo precedente en la expansión de la música latina a nivel global.

El artista puertorriqueño logró colocar su tema “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en el primer lugar del ranking diario de la plataforma en el país asiático, un resultado poco común dentro de un mercado caracterizado por el predominio de música local y producciones internacionales en otros idiomas.

Bad Bunny lidera Apple Music China con canción en español

De acuerdo con datos oficiales de la plataforma, el sencillo incluido en su más reciente álbum alcanzó el puesto número uno entre las canciones más reproducidas en China. Este logro destaca por tratarse de un tema interpretado completamente en español, lo que representa un avance en la presencia de la música latina en el mercado asiático.

El consumo musical en China suele concentrarse en producciones en mandarín, además de la popularidad del K-pop y de lanzamientos de artistas provenientes de Estados Unidos y Europa. La llegada de una canción en español al primer lugar del listado general refleja el crecimiento del alcance internacional del cantante y su capacidad para posicionarse en regiones donde el género urbano latino tiene menor presencia histórica.

Registros de la plataforma indican que el sencillo logró superar lanzamientos recientes de artistas locales e internacionales que regularmente dominan las listas musicales chinas, consolidando la visibilidad del artista en un territorio altamente competitivo.

"Hay mucha gente que ama alrededor del mundo, no solo los latinos, ustedes vieron que fui el número uno en China, incluso la gente de China me ama. La gente me detiene en el aeropuerto, en las calles y me dicen 'sé que harás un gran medio tiempo en el Super Bowl', se siente genial, todos me desean buenas cosas. Sé que todos tendrán un buen domingo", dijo Bad Bunny durante una entrevista.

Expansión global de la música latina impulsa el éxito del artista

El liderazgo del cantante en el mercado asiático confirma la expansión sostenida del género urbano y de la música latina en plataformas digitales. Analistas del sector musical han señalado que el crecimiento del streaming ha permitido que artistas hispanohablantes lleguen a audiencias que anteriormente tenían menor acceso a producciones en español.

El caso de Bad Bunny se ha convertido en uno de los principales ejemplos de esta transformación en la industria musical global. Su presencia constante en listas internacionales ha contribuido a incrementar la visibilidad del reguetón y otros subgéneros urbanos, ampliando su alcance hacia públicos diversos.

Super Bowl LX aumentará visibilidad internacional del cantante

El artista volvió a posicionarse en la conversación pública tras confirmarse su participación como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos y televisivos con mayor audiencia global.

El anuncio generó diversas reacciones, incluyendo opiniones favorables y críticas por parte de distintos sectores. También se informó sobre la promoción de un concierto alternativo encabezado por artistas del género country, lo que incrementó el interés mediático en torno a su presentación.

La combinación del éxito en plataformas digitales, el reconocimiento en premiaciones internacionales y su participación en eventos de alcance global confirma que el cantante atraviesa uno de los periodos más relevantes de su carrera.