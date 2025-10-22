Bad Bunny impulsa turismo en Puerto Rico con inaudita residencia

La residencia de Bad Bunny generó 713 millones de dólares en impacto económico y atrajo a más de medio millón de visitantes a Puerto Rico.

La residencia musical de Bad Bunny en Puerto Rico dejó un impacto económico de 713 millones de dólares, según un estudio de Gaither International. El evento, realizado entre el 11 de julio y el 20 de septiembre de 2025, atrajo a 550,000 visitantes de 1,300 ciudades y 108 países, según datos de Airbnb.

La plataforma de alquileres destacó que más de 10,000 anfitriones recibieron huéspedes durante los tres meses de conciertos en la principal sala de espectáculos de la isla, generando 560 millones de dólares solo en alojamiento. Las búsquedas en Airbnb aumentaron más de 140 % respecto al mismo periodo en 2024.

Airbnb subrayó que estos datos reflejan el papel esencial de los anfitriones locales en la promoción de la cultura boricua y el fortalecimiento del turismo comunitario.

La residencia, la primera de Bad Bunny en su tierra natal, recibió a figuras internacionales como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Mbappé, Lin-Manuel Miranda, entre otros, consolidando a Puerto Rico como un destino cultural de alto perfil.

El artista ahora se prepara para su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que comenzará el 21 y 22 de noviembre en República Dominicana y recorrerá Latinoamérica, Europa y Asia, excluyendo a Estados Unidos por motivos sociales relacionados con la situación migratoria.

A pesar de ello, Bad Bunny hará historia al presentarse en el medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero de 2026, siendo el primer artista latino en solitario en cantar en español en ese escenario.