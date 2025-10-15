Bad Bunny impulsa el español y gana reconocimiento internacional

En el X Congreso de la Lengua Española, Bad Bunny fue reconocido por su aporte a la difusión y defensa del español entre hispanos en Estados Unidos

Durante el X Congreso de la Lengua Española en Arequipa, el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue destacado como uno de los principales defensores del español en Estados Unidos en 2025. El reconocimiento fue realizado por Luis Fernández, presidente de Telemundo, quien subrayó su influencia para promover la lengua entre la comunidad hispana.

El panel, presentado por Nuria Morgado de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y con participación de expertos como Francisco Javier Pueyo del Instituto Cervantes en Harvard y Richard Bueno Hudson, analizó la situación actual y futura del español en EUA, enfatizando su importancia cultural y económica.

Se destacó la reciente participación de Bad Bunny en Saturday Night Live y su mensaje para que la audiencia aprendiera español, así como su actuación en el Super Bowl 2026, eventos que refuerzan la visibilidad de la lengua.

Los especialistas coincidieron en que el español en Estados Unidos es más que un idioma de inmigrantes, señalando fenómenos como el bilingüismo, el spanglish y la diversidad regional, y alertaron sobre la presión política y mediática que enfrenta la población hispana desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Con más de 58 millones de hablantes, el español representa actualmente más del 17 % de la población estadounidense y se proyecta que llegará a 128 millones para 2060. Los expertos remarcaron que la enseñanza bilingüe es clave para evitar la pérdida intergeneracional del idioma.

Luis Fernández concluyó su intervención usando a Bad Bunny como ejemplo, instando a los hispanos a seguir defendiendo y promoviendo el español en Estados Unidos: “Que no tengamos que decir en veinte o treinta años, 'debí defender más el español'”.