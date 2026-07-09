Bad Bunny hace historia con nueve nominaciones al Emmy

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl obtuvo nueve nominaciones al Emmy, un récord para este tipo de espectáculo

El espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en el más nominado en la historia de este evento al recibir nueve candidaturas para la 78 edición de los Premios Emmy.

La producción competirá en distintas categorías técnicas y creativas, además de buscar el reconocimiento como mejor especial de variedades en directo.

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Nueve nominaciones para el espectáculo

El show del artista puertorriqueño fue nominado por su diseño de producción, coreografía, dirección, peinado, diseño de iluminación, dirección musical, mezcla de sonido, dirección técnica y trabajo de cámara.

Además, la producción también aspira al premio como mejor especial de variedades en directo, consolidándose como una de las favoritas de la edición.

Bad Bunny sumó otra candidatura gracias al episodio de Saturday Night Live que condujo en octubre de 2025, el cual competirá en la categoría de mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad.

Un espectáculo con mensaje para el continente

Durante su presentación en el Super Bowl, celebrado en el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, el cantante envió un mensaje sobre la identidad del continente americano.

El espectáculo concluyó con la frase "¡Dios bendiga a América!" mientras sostenía un balón de futbol americano con la leyenda Together we're America ("Juntos somos América"), acompañado por un desfile de banderas y nombres de los países del continente, desde Chile hasta Canadá.

Supera el récord de Lady Gaga

Con sus nueve nominaciones, el espectáculo de Bad Bunny superó la marca que mantenía Lady Gaga desde 2017 como el show de medio tiempo del Super Bowl con más candidaturas a los Emmy.

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La cantante también figura entre las nominadas de este año gracias a la canción The Dead Dance, incluida en la serie Wednesday.

Lady Gaga participó como invitada especial en el espectáculo de Bad Bunny, donde interpretó una versión en salsa de Die With A Smile, tema que grabó junto a Bruno Mars, y compartió escenario con el puertorriqueño durante la interpretación de Baile Inolvidable.

Otro de los invitados fue Ricky Martin, quien presentó una versión acústica de Lo Que Le Pasó a Hawái, canción de Bad Bunny que aborda la gentrificación y establece un paralelismo entre Puerto Rico y la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en el siglo XIX.

Las nominaciones fueron anunciadas por la actriz Liza Colón-Zayas y el actor Jeff Hiller.

La 78 edición de los Premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será transmitida por la cadena NBC.