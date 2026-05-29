Bad Bunny estrena su estatua en el Museo de Cera de Madrid

El lanzamiento se programó de manera estratégica para coincidir con la antesala de su primer concierto en la capital española, fijado para el próximo sábado.

El Museo de Cera de Madrid ha desvelado este jueves la nueva figura hiperrealista de Bad Bunny. La escultura captura la esencia del artista boricua previo a su esperado concierto de este sábado en la capital española.

Para lograr una réplica perfecta, el equipo artístico recreó minuciosamente la postura del cantante. Destaca el gesto característico de su chasquido de dedos, buscando transmitir toda su energía escénica.

Un diseño caribeño con tatuajes y estilismo de alta fidelidad

La figura viste un pantalón beige, zapatillas deportivas, gafas de sol y una camisa desabotonada. El cabello y la barba se colocaron pelo a pelo para garantizar un realismo absoluto en su rostro.

Un aspecto clave de la obra fue la recreación de su piel. El museo colaboró con el reconocido tatuador Adrián Sánchez "Black Sánchez", quien reprodujo con exactitud matemática cada uno de los tatuajes del puertorriqueño.

La obra se presenta sobre una llamativa escenografía de estilo caribeño que complementa la última etapa estética del cantante.