Bad Bunny está entre los mejores shows del Super Bowl

Rolling Stone resaltó cómo Bad Bunny combinó distintos géneros musicales, elementos de escenografía y una fuerte conexión con su identidad latina

La performance de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX fue catalogada por la revista Rolling Stone como el segundo mejor espectáculo de medio tiempo en la historia del evento, al destacar la originalidad, energía y producción del artista puertorriqueño.

El ranking, publicado por la reconocida revista estadounidense, posiciona el concierto de Benito por encima de decenas de grandes presentaciones pasadas, colocándolo únicamente detrás de un show considerado histórico.

Rolling Stone resalta impacto cultural y musical del espectáculo

En su análisis, Rolling Stone resaltó cómo Bad Bunny combinó distintos géneros musicales, elementos de escenografía y una fuerte conexión con su identidad latina, logrando un impacto que trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un hito cultural.

La crítica subrayó que la actuación no solo cumplió con el objetivo de entretener, sino que también representó una celebración de diversidad y creatividad artística en uno de los escenarios con mayor audiencia a nivel mundial.

Reconocimiento fortalece la presencia global de Bad Bunny

La inclusión de este espectáculo dentro de los mejores de todos los tiempos reafirma el posicionamiento de Bad Bunny dentro de la industria musical global y suma un nuevo logro a su trayectoria artística.

El reconocimiento también reactivó el debate entre fanáticos y especialistas sobre cuáles han sido las presentaciones más memorables del Super Bowl, al colocar el show del intérprete puertorriqueño entre los más influyentes en la historia del evento.