Bad Bunny es la estrella pop del 2025: Billboard

Bad Bunny ha sido designado por Billboard como la estrella pop que marcó el año 2025, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música mundial. El artista puertorriqueño ha tenido una serie de logros significativos que abarcan desde su presencia en las listas más importantes de la industria hasta proyectos culturales y actuaciones de gran impacto.

Bad Bunny supera a Taylor Swift y Sabrina Carpenter

La revista Billboard ubicó a Bad Bunny como la principal figura pop del 2025 tras un año lleno de éxitos, en el que superó en popularidad a artistas como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar. Esta distinción reconoce su influencia no solo en géneros urbanos, sino también en la música global de manera general.

Billboard destacó la trayectoria del artista desde el fenómeno mundial de “Un Verano Sin Ti” hasta sus lanzamientos más recientes, que reflejan una evolución artística y una nueva etapa en su carrera musical.

“Debí Tirar Más Fotos”: éxito y resonancia cultural

Uno de los hitos de Bad Bunny en 2025 fue su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, un proyecto que resaltó la identidad y la cultura puertorriqueña. El disco debutó en el número 2 del Billboard 200 para luego regresar al primer lugar de la lista, marcando su presencia entre los álbumes más destacados del año.

Además, el álbum fue incluido en las listas de los 50 mejores álbumes de 2025 y entre los 25 mejores discos de música latina, consolidando su impacto dentro y fuera de los mercados de habla hispana.

Otra pieza clave en la carrera de Bad Bunny fue su residencia de conciertos titulada No Me Quiero Ir de Aquí, con 30 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, donde su puesta en escena, vestuario y mensajes culturales reforzaron su influencia. Paralelamente, su participación en la película Happy Gilmore 2 amplió su presencia en medios fuera de la música.

Super Bowl LX: hito histórico para la música latina

Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos. Con esta participación, se convierte en el primer solista en español que encabeza el acto principal de esta ceremonia, un evento con enorme audiencia global.

La elección de Bad Bunny para el espectáculo generó diversas reacciones, incluidas críticas de figuras como el expresidente Donald Trump, aunque esto no ha afectado los planes del artista para su presentación en el evento más seguido del año en el fútbol americano profesional.

BAD BUNNY

SUPER BOWL HALFTIME SHOW

FEBRUARY 8TH

Además de sus logros comerciales y su papel en el Super Bowl, Bad Bunny figura de manera prominente en los premios Grammy, donde su música ha sido nominada y destacada entre las producciones más relevantes de 2025 y 2026. Su presencia en categorías importantes refuerza la percepción de que se trata de uno de los artistas más influyentes de su generación.

Gira 'Debí Tirar Más Fotos' consolida presencia internacional

La gira mundial “Debí Tirar Más Fotos” llevó a Bad Bunny por América Latina, Australia y Europa, con fechas sold out y presentaciones junto a artistas invitados como Karol G y Becky G. Esta gira no solo consolidó su presencia internacional, sino que también fue un éxito en términos financieros, con cifras de recaudación significativas durante el último mes de presentaciones.

Karol G em show de Bad Bunny ✨ pic.twitter.com/6R587hpW36 — Info Karol G (@infokarolbr) January 26, 2026

Con todos estos elementos, Bad Bunny continúa extendiendo su influencia en la cultura global, marcando nuevos hitos y ampliando los límites de lo que significa ser una estrella del pop en español en el contexto musical contemporáneo.