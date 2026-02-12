Bad Bunny es cuarto show más visto, sin superar a Michael Jackson

Bad Bunny se convirtió en uno de los más vistos de la historia del medio tiempo de un Super Bowl, con un promedio de 128.2 millones de espectadores

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny se convirtió en uno de los más vistos de la historia del evento, con un promedio de 128.2 millones de espectadores, según cifras de Nielsen.

Esto lo posiciona como el cuarto show más seguido, consolidando al artista puertorriqueño como una de las figuras más relevantes que han pisado este escenario.

La compañía Nielsen, encargada de medir la audiencia televisiva en Estados Unidos, destacó que el show también tuvo un impacto masivo en redes sociales, con momentos del espectáculo que se volvieron tendencia en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, generando millones de interacciones durante y después del evento.

Aunque el promedio de espectadores de Bad Bunny superó los 124.9 millones de la edición general de este año, aún está por debajo del récord de 133.5 millones que registró el espectáculo de Kendrick Lamar en la edición anterior.

En la historia del Super Bowl, solo Kendrick Lamar, Michael Jackson (133.4 millones en 1993) y Usher (129.3 millones en 2024) han superado la marca alcanzada por el artista puertorriqueño, según Nielsen.

Se espera que la cifra de audiencia global completa del medio tiempo se dé a conocer a principios de la próxima semana, ofreciendo un panorama más amplio del alcance internacional del show.