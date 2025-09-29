Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny será el protagonista del medio tiempo del Super Bowl LX en 2026, llevando la cultura latina al escenario más visto del fútbol americano

La NFL ya tendría elegido al protagonista del show musical más esperado del año: Bad Bunny. El cantante puertorriqueño, referente mundial de la música latina, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, previsto para febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Este escenario no es desconocido para él: en 2020, el intérprete de Callaita apareció junto a Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl LIV, marcando uno de los momentos más comentados por la presencia del español en el show.

Ahora, con su carrera en la cima y un repertorio de éxitos globales, Bad Bunny será el protagonista absoluto de un evento que en la última década ha visto pasar a artistas como Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd y Coldplay.

La presentación promete reforzar el impacto de la cultura latina en uno de los espectáculos más vistos del planeta.

