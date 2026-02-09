Bad Bunny deslumbra en Super Bowl con atuendo de Zara

El espectáculo de medio tiempo no solo destacó por su impacto musical, sino por la cantidad de símbolos culturales, referencias históricas y mensajes sociales

El atuendo blanco de Bad Bunny en el Super Bowl fue diseñado por la marca española Zara, según informó Vogue. La estrella puertorriqueña lideró el espectáculo de medio tiempo, convirtiéndose en el primer artista en presentar un repertorio íntegramente en español en este evento.

Detalles del conjunto del artista puertorriqueño

El look de Bad Bunny consistió en dos piezas monocromáticas que incluían camisa con cuello y corbata al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas. El atuendo fue acompañado de un lujoso reloj Royal Oak de Audemars Piguet, con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo destacó por su impacto musical, sino por la cantidad de símbolos culturales, referencias históricas y mensajes sociales que marcaron su presentación. Más allá del repertorio, el show estuvo cargado de elementos que buscaron representar la identidad puertorriqueña ante una audiencia global.

La escenografía estuvo inspirada en los paisajes tradicionales de la isla. Bad Bunny emergió entre campos de caña de azúcar, rodeado de jíbaros con pavas, campesinos puertorriqueños que utilizan sombreros de paja característicos. También aparecieron viejitos jugando dominó y un puesto de piragua, un raspado de hielo típico de Puerto Rico.

Estos elementos buscaron recrear escenas cotidianas de la vida en la isla y reforzar el enfoque cultural del espectáculo.

🇺🇸 | Show de medio tiempo del Super Bowl a cargo de Bad Bunny: pic.twitter.com/qLV9eVJ9B8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2026

La actuación marcó uno de los momentos más relevantes en la trayectoria de Bad Bunny, quien hace una década trabajaba en un supermercado en Puerto Rico antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música global.

El cantante ya había participado anteriormente en el Super Bowl 2020 como invitado junto a Jennifer Lopez y Shakira, pero su espectáculo en 2026 representó su primera presentación como figura principal del medio tiempo.