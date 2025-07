Bad Bunny defiende a los inmigrantes en el vídeo de 'Nuevayol'

Bad Bunny defendió este viernes a las comunidades inmigrantes de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, e hizo un llamado a la unidad de los latinos en el video de su tema "Nuevayol".

"Juntos somos más fuertes", dice un mensaje al final del video, en el que unos jóvenes escuchan en una radio un discurso que imita a un posible Trump arrepentido por sus políticas de deportaciones.

El vídeo de "Nuevayol" fue publicado el 4 de julio, coincidiendo con la celebración en Estados Unidos del Día de la Independencia.

"Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos", agrega la voz.

Bad Bunny criticizes Donald Trump’s immigration policy in his new music video for “NUEVAYoL”. 🇵🇷🇺🇸 pic.twitter.com/2ds0zxnV6t