Bad Bunny cerrará gira mundial con dos conciertos en Puerto Rico

Durante el día se ofrecerán experiencias exteriores para los asistentes, entre ellas un mercado dedicado a comerciantes y productos locales

Bad Bunny cerrará en Puerto Rico su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” con dos conciertos programados para el próximo fin de semana, una despedida que llevará al artista de regreso a su tierra después de presentarse en diferentes países de América, Europa, Asia y Oceanía.

Las funciones se realizarán el sábado 22 y domingo 23 de agosto en San Juan, según confirmaron este lunes los organizadores, poniendo fin a varias semanas de rumores sobre la última parada del recorrido internacional.

“Cerramos en casa” fue el mensaje utilizado para anunciar las presentaciones, acompañado por una imagen con las ciudades visitadas durante la gira, las características sillas asociadas con el concepto del álbum y la bandera puertorriqueña.

Venta de boletos será únicamente digital

Los boletos estarán disponibles a partir del miércoles mediante la plataforma PRTicket. Los organizadores aclararon que la venta será exclusivamente digital, por lo que no se habilitarán puntos físicos para adquirir entradas.

La precisión se dio después de que varios seguidores comenzaran a formarse ante la expectativa de una venta presencial. Los rumores habían aumentado tras conocerse la reservación de las fechas y observarse el inicio de los preparativos para los espectáculos.

Además de los conciertos, durante el día se ofrecerán experiencias exteriores para los asistentes, entre ellas un mercado dedicado a comerciantes y productos locales. Los detalles sobre las demás actividades serán dados a conocer por los responsables de la producción.

La gira terminará en el lugar donde nació su concepto

El cierre en Puerto Rico tendrá un significado especial debido a que el álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” fue concebido como un homenaje a la identidad, la memoria y las raíces culturales de la isla.

El espectáculo combina temas de la producción más reciente con canciones de otras etapas de la carrera de Bad Bunny, además de incorporar ritmos como salsa, plena y reguetón dentro de una propuesta visual inspirada en la vida puertorriqueña.

La gira comenzó en noviembre de 2025 en República Dominicana y terminó su calendario internacional durante julio en Bélgica. A lo largo del recorrido llegó a países como México, Colombia, Brasil, Argentina, España, Francia, Italia, Australia y Japón.

Originalmente, las presentaciones europeas marcarían el final de la gira, pero la incorporación de estas dos funciones permitirá que Puerto Rico se convierta en la última parada oficial.

Bad Bunny vuelve a presentarse ante su público puertorriqueño

Antes de iniciar su recorrido mundial, el cantante realizó en 2025 la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”, integrada por 31 funciones celebradas entre julio y septiembre.

Aquella serie de presentaciones agotó sus entradas y atrajo a visitantes de distintos países, además de generar una importante actividad turística y comercial para Puerto Rico.

Con los conciertos del 22 y 23 de agosto, Benito Antonio Martínez Ocasio completará el recorrido internacional de uno de sus proyectos más ligados a la cultura de su país, cerrando ante el público que inspiró buena parte del álbum y de su propuesta artística más reciente.