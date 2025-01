Bad Bunny casi 'muere' durante reto de alitas picantes

Bad Bunny fue el primer invitado de la temporada 26 de "Hot Ones de First We Feast", el popular programa de entrevistas de YouTube presentado por Sean Evans.

Desde el principio del video se dejó ver que el cantante no iba a superar el reto de alitas picantes cuando o señaló que ya sentía el picante con solo oler las alitas.

La dinámica consistió en hacer una entrevista al cantante de 'Me Porto Bonito' sobre su carrera artística y después de cada pregunta el cantante probó una alita, aumentando cada vez el nivel de picante.

Durante la conversación, habló sobre la creación de 'Baile Inolvidable' y 'Pitorro de Coco', las diferencias y similitudes en el argot entre Nueva York y Puerto Rico, su experiencia en la WWE e incluso su actuación en un concurso de talentos de tercer grado cuando tenía 10 años, que dice que lo puso mucho más nervioso que encabezar el cartel de Coachella.

A medida que apreciaba los sabores de las alitas y el picante, expresó que estaba preocupado por su colon.

En la última mitad de la entrevista, las cosas se tornan más tensas. Después de maldecir y preguntar dónde poner la lengua, Bad Bunny se da por vencido después de probar una alita con la salsa picante Da' Bomb Beyond Insanity. Quedaron dos salsas picantes.

Bad Bunny no logró superar "Wings of Death", pero antes de irse, advirtió a todos en español a no comer alitas picantes con una sonrisa.

