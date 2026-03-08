Bad Bunny canta en japonés durante concierto en Tokio

El boricua debutó en Asia cantando sus éxitos y con artistas sorpresa; conoce los momentos más épicos de su concierto y revive la noche inolvidable.

El puertorriqueño Bad Bunny ofreció este sábado su primer concierto en Asia, en el velódromo Tipstar Dome de Chiba, ante cientos de fans que corearon sus mayores éxitos. El evento formó parte de la serie 'Spotify Billions Club Live', que celebra a los artistas con más de mil millones de reproducciones.

El concierto comenzó con 'EoO', seguido de 'Me Porto Bonito', provocando los primeros saltos y aplausos en un recinto lleno de seguidores japoneses y latinoamericanos. Durante esta sección, también sonaron 'No Me Conoce', 'La Neverita' y 'Si Veo a Tu Mamá', demostrando que la noche sería un recorrido por los mayores éxitos de Benito.

Aparición sorpresa de Arcángel y Ñengo Flow

La energía se elevó con 'Safaera', que contó con la participación inesperada de Arcángel y Ñengo Flow. Bad Bunny continuó con 'Dakiti' y 'Titi Me Preguntó', manteniendo la euforia del público durante toda la noche.

Bad Bunny canta en japonés con 'Yonaguni'

El momento más emotivo llegó con 'Yonaguni', donde el cantante interpretó un tramo final en japonés que los asistentes conocían palabra por palabra. "Esta canción es muy especial para mí. Cuando la escribí me imaginé aquí, en Japón", comentó antes de dejar que el público terminara la letra.

Fusión de salsa y reguetón en Tokio

Tras 'Callaíta', Bad Bunny presentó una versión exclusiva de 'Mía', acompañada de tambores, timbales y bongós, mezclando salsa con reguetón. El puertorriqueño invitó a los fans a bailar: "Tokio baila sin miedo", dijo mientras animaba al público.

Cierre con emotivo homenaje a Puerto Rico

El concierto finalizó con 'Debí Tirar Más Fotos', tema que da nombre a su último álbum y que recientemente le valió el Grammy a mejor disco del año.