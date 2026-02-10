Bad Bunny borra publicaciones en Instagram y desata rumores

El momento coincide con una de las semanas más relevantes del cantante, quien recientemente ganó un Grammy y protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny elimina todas sus publicaciones de Instagram tras Super Bowl, provocando especulaciones sobre un posible anuncio relacionado con nuevas fechas de conciertos, especialmente en México.

Minutos después de finalizar su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, el cantante puertorriqueño borró todo su contenido en Instagram, movimiento que encendió teorías entre sus seguidores sobre un próximo anuncio importante. Este tipo de estrategia ya había sido utilizada por Bad Bunny como antesala de lanzamientos musicales y giras.

Fans especulan sobre regreso a México

Las teorías más difundidas apuntan a que el gesto podría anticipar nuevas fechas de conciertos, con especial énfasis en México, donde el artista concentra una de sus bases de seguidores más sólidas. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de parte de Bad Bunny o su equipo.

Semana histórica en la carrera de Bad Bunny

El momento coincide con una de las semanas más relevantes del cantante, quien recientemente ganó el Grammy a Álbum del Año y protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl, consolidando su estatus como una figura global del entretenimiento.

¿Inicio de una nueva etapa?

Algunos seguidores más escépticos consideran que el borrado de las redes sociales podría representar un cierre de ciclo y el inicio de una nueva etapa artística, sin necesariamente estar vinculado a un anuncio de conciertos. La expectativa crece y la única manera de confirmar los planes de Bad Bunny será esperar los próximos movimientos del artista.