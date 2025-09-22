Bad Bunny bate el récord por actuación más vista en plataforma

El cantante puertorriqueño alcanzó los más de 11 millones de espectadores, cifra con la que rompió todas las marcas de dicha plataforma

La transmisión en directo del cierre de la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, "No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más", batió el récord de la actuación más vista de un solo artista en una reconocida plataforma digital.

La roducción destronó todos los récords de audiencia anteriores y marcó un momento histórico, tanto para el servicio de retransmisión, como para la música latina.

El último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico se convirtió en el más visto en la historia de Prime Video, con 11.2 MILLONES de espectadores. 🤯🇵🇷 pic.twitter.com/pX1d1p0KZq — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) September 21, 2025

Por medio de un comunicado, se aseguró que dicha transmisión tiene como objetivo el apoyar el crecimiento económico y la educación en Puerto Rico.

"Esta transmisión, que ha batido todos los récords, aporta una importancia mundial a un acontecimiento, ya de por sí trascendental, que va más allá del entretenimiento, ya que representa el lanzamiento de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny para apoyar el crecimiento económico y la educación de Puerto Rico", resaltó la empresa.

Entre los artistas invitados se encontraban Arcángel, De La Ghetto y el dúo de Jowell y Randy.

Por primera vez Bad Bunny, De la ghetto, Ñengo Flow y Arcangel cantando ‘ACHO PR’ juntos. Que manera de cerrar la residencia, el dream team. pic.twitter.com/nhKWRBlc3Q — sofia (@suehenito) September 21, 2025

Mientras que entre los asistentes se encontraban LeBron James, Kylian Mbappé, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro y muchos más.