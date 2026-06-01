'Backrooms' y 'Obsession' llevan a la generación Z al cine

Dos películas surgidas del talento de creadores de YouTube dominaron la taquilla en Norteamérica y atrajeron a miles de jóvenes a las salas de cine.

Las salas de cine en Norteamérica vivieron un fin de semana marcado por un cambio en las preferencias del público. Mientras algunas de las franquicias más reconocidas de la industria registraron descensos en asistencia, dos producciones impulsadas por creadores que iniciaron sus carreras en YouTube lograron captar la atención de millones de espectadores, especialmente entre la generación Z.

El caso más destacado fue el de “Backrooms”, una película de terror distribuida por A24 que sorprendió al convertirse en el estreno más exitoso del periodo. La cinta, dirigida por Kane Parsons, de apenas 20 años, recaudó alrededor de 81.4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, colocándose en el primer lugar de la taquilla.

El resultado llamó la atención de la industria cinematográfica no solo por la cifra alcanzada, sino también por el origen del proyecto. La historia nació a partir de una popular leyenda urbana de internet conocida como “creepypasta”, que Parsons adaptó años atrás en una serie de videos publicados en línea.

¿Cómo nació el fenómeno de “Backrooms”?

Antes de llegar a la pantalla grande, “Backrooms” se convirtió en un fenómeno viral dentro de las redes sociales. Utilizando Blender, un software gratuito de modelado y animación en tres dimensiones, Kane Parsons desarrolló una serie de cortometrajes que mostraban espacios interminables y escenarios inquietantes inspirados en la leyenda digital.

La propuesta llamó la atención de productores y ejecutivos de Hollywood, quienes vieron potencial para convertir aquella historia nacida en internet en una producción cinematográfica de gran alcance. Para la adaptación se integró un elenco encabezado por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.

Además del éxito registrado en Norteamérica, la película acumuló cerca de 118 millones de dólares a nivel mundial durante sus primeros días de exhibición, consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados del año.

A24 rompe su propio récord de estreno

El desempeño de “Backrooms” permitió a A24 establecer una nueva marca dentro de su historial comercial. El estudio informó que se trató de la mejor apertura de su historia, superando los resultados obtenidos previamente por “Civil War” en 2024.

La compañía también destacó que Kane Parsons se convirtió en el director más joven en encabezar la taquilla mundial con una película situada en el primer lugar de recaudación.

Para muchos analistas, el caso demuestra cómo los creadores digitales están logrando trasladar a las salas de cine las comunidades que construyeron durante años en plataformas de video y redes sociales.

Otro youtuber también domina la taquilla

El fenómeno no se limitó a una sola producción. La película “Obsession”, dirigida por el creador de contenido Curry Barker, continuó mostrando fortaleza durante su tercera semana en cartelera.

La cinta sumó otros 26.4 millones de dólares durante el fin de semana y ocupó la segunda posición entre las más vistas. Incluso registró un incremento cercano al 10% respecto a la semana anterior, un comportamiento poco habitual para una producción con varias semanas en exhibición.

Gracias a ese desempeño, “Obsession” elevó su recaudación acumulada en Estados Unidos a 104.7 millones de dólares, convirtiéndose en el estreno más exitoso en la historia de Focus Features dentro del mercado estadounidense.

La generación Z impulsa una nueva tendencia

Mientras las producciones nacidas de creadores digitales crecían, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” descendió al tercer lugar con una recaudación cercana a los 25 millones de dólares, registrando una caída aproximada de 69% respecto a su estreno.

Los resultados reflejan una transformación en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. De acuerdo con las encuestas realizadas tras el estreno de “Backrooms”, el 86% de los asistentes tenía menos de 35 años y más de la mitad pertenecía al grupo menor de 25 años.

La respuesta del público evidencia que los proyectos surgidos en internet están encontrando cada vez más espacio dentro de la industria cinematográfica tradicional. Lo que comenzó como videos compartidos en plataformas digitales ahora logra competir directamente con algunas de las franquicias más reconocidas del entretenimiento mundial.