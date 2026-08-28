'Back to Hogwarts' acercará libros a más de 200 mil familias

La celebración de 'Back to Hogwarts', el 1 de septiembre, contará este año con una iniciativa internacional para acercar los libros de Harry Potter

La celebración anual de "Back to Hogwarts", que se realiza cada 1 de septiembre, estará acompañada este año por una iniciativa internacional para acercar los libros de Harry Potter a niños y familias.

Las editoriales Scholastic, Bloomsbury y Pottermore, junto con socios internacionales de Francia, Alemania, Brasil, Países Bajos, Noruega, Bulgaria, Finlandia, China y Japón, distribuirán más de 200 mil ejemplares entre escuelas, bibliotecas y hospitales de Estados Unidos, Reino Unido y otros países.

Scholastic donará 100 mil ejemplares

En Estados Unidos, Scholastic entregará 100 mil copias de Harry Potter y la piedra filosofal a comunidades con recursos limitados. La editorial también distribuirá el audiolibro a 100 mil docentes afiliados a clubes de lectura, en colaboración con Audible y Pottermore.

En Reino Unido, Bloomsbury aportará ejemplares a organizaciones benéficas y entidades colaboradoras como The National Literacy Trust, Give a Book y Read for Good. Pottermore y Audible complementarán la iniciativa con una cantidad equivalente de audiolibros.

También habrá acceso digital sin listas de espera

Como parte de la celebración, Pottermore eliminará durante septiembre las listas de espera para las ediciones digitales de la saga en formato de libro electrónico y audiolibro para los usuarios con carné de biblioteca.

Además, las versiones originales de Harry Potter y la piedra filosofal narradas por Stephen Fry y Jim Dale estarán disponibles gratuitamente para los fans mediante el canal oficial de YouTube de Harry Potter, Audible, Amazon Music y Spotify.

La versión narrada por Jim Dale podrá escucharse por primera vez fuera de Norteamérica a través de YouTube.

Una celebración que prepara el regreso de Hogwarts

La iniciativa se presenta antes del "Back to Hogwarts", una celebración que este año tendrá como uno de sus principales atractivos la expectativa por la próxima adaptación de HBO de Harry Potter y la piedra filosofal, cuyo estreno está previsto para el 25 de diciembre en HBO Max.

En Londres también se realizará una experiencia de un día para los seguidores de la franquicia, con actividades relacionadas con el universo de Harry Potter, además de oportunidades para fotografías, sorteos, juegos y otras sorpresas.

Entre los obsequios contemplados estarán un ejemplar de Harry Potter y la piedra filosofal publicado por Bloomsbury y una edición en audiolibro de Audible.

Neil Blair, socio fundador de The Blair Partnership, agencia que representa a J.K. Rowling, destacó que la celebración busca compartir las historias de Harry Potter con niños y familias.

Blair señaló que este año la iniciativa ampliará su alcance para que lectores de distintos lugares puedan descubrir o reencontrarse con la primera historia de la saga. También adelantó que habrá nuevas sorpresas que serán reveladas el 1 de septiembre.