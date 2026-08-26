Back to Black de Amy Winehouse tendrá edición por 20 aniversario

El clásico álbum de Amy Winehouse cumplirá 20 años con una edición especial que incluirá demos inéditas, caras B y un concierto nunca publicado

El legado musical de Amy Winehouse será celebrado con una edición especial de Back to Black, uno de los discos más importantes de la cantante británica, que llegará nuevamente al mercado para conmemorar su 20 aniversario.

Universal Music informó que las nuevas ediciones estarán disponibles a partir del 23 de octubre, pocos días antes de que se cumplan dos décadas del lanzamiento original del álbum, ocurrido el 27 de octubre de 2006.

¿Qué incluirá la edición especial?

La reedición estará disponible tanto en vinilo como en CD e incorporará material adicional para los seguidores de Winehouse.

Además de las canciones originales de Back to Black, los nuevos formatos incluirán cuatro demos inéditas y cuatro caras B poco comunes.

Uno de los discos también rescatará una presentación en vivo que Amy Winehouse ofreció en la sala Paradiso de Ámsterdam en febrero de 2007, durante su gira Back to Black. El concierto nunca había sido editado en vinilo ni estaba disponible en plataformas de streaming.

Las distintas versiones de la reedición contarán con una portada alternativa y diferentes diseños de vinilo. Una de las ediciones especiales incluirá imágenes en movimiento de Amy Winehouse.

El material también incorporará fotografías inéditas tomadas por Mischa Richter y Alex Lake, fotógrafos vinculados con la producción del álbum original.

Los lanzamientos incluirán además textos manuscritos de Winehouse y del productor Mark Ronson, lo que permitirá conocer parte del proceso creativo detrás del disco.

Mark Ronson recuerda el impacto de Back to Black

Ronson, uno de los principales responsables de la producción del álbum, destacó la vigencia que mantienen las canciones dos décadas después de su lanzamiento.

El productor señaló que resulta sorprendente que las composiciones creadas durante un periodo de intensa inspiración musical continúen teniendo un significado especial para millones de personas.

Back to Black no solo consolidó la carrera internacional de Amy Winehouse, sino que se convirtió en uno de los álbumes más reconocidos de la música contemporánea.

El disco ha vendido más de 4.5 millones de copias únicamente en Reino Unido y recibió amplio reconocimiento de la crítica y de la industria musical.

Además, el álbum consiguió cinco premios Grammy, consolidando el impacto de una producción que continúa siendo considerada una de las obras fundamentales de la carrera de Winehouse.

La cantante falleció en 2011, pero su música permanece vigente y Back to Black volverá a ocupar los escaparates con esta edición especial que recupera grabaciones y materiales inéditos para celebrar sus 20 años.